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В правительстве Архангельской области решили поставить заслон киберпреступности

Критический подход к предложениям о быстром заработке, бдительность, повышение уровня финансовой грамотности, внимательное отношение к пожилым родственникам – это лишь часть простых действий, которые способны уберечь граждан от кибермошенников.

Об особенностях дистанционных преступлений и мерах, которые помогут от них уберечь, рассказали на совещании по вопросам кибербезопасности в правительстве региона. Мероприятие проходило в очном и дистанционном формате, в нем приняли участие представители органов исполнительной власти, главы и сотрудники администраций муниципальных образований региона.

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Владимир Ананьев, проблема киберпеступности не теряет своей актуальности: северяне продолжают попадаться на уловки мошенников и терять свои сбережения, поэтому самым верным средством является профилактика таких преступлений.

Заместитель начальника УМВД России по Архангельской области – начальник следственного управления полковник юстиции Александр Зиновьев отметил, что за 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано более четырех тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет порядка 30% от всех противоправных деяний. Суммарно за это время жители региона перевели мошенникам 436 миллионов рублей.

Участники совещания обсудили основные способы совершения мошеннических действий. Наиболее распространенные из них – звонки от имени так называемых сотрудников банков или силовых ведомств, которые сообщают людям о необходимости предотвращения несанкционированного списания денежных средств или других финансовых проблемах. Примечательно, что в таких случаях мошенники часто уговаривают людей отдать не только свои деньги, но и убеждают оформить крупные кредиты.

По словам Александра Зиновьева, большой объем проводимых в регионе профилактических мероприятий способствует тому, что все чаще, вступив в диалог с мошенниками, люди отказываются переводить денежные средства.

– Количество зарегистрированных покушений на мошенничество увеличилось на 20%. Это еще раз подтверждает, что основное средство борьбы с киберпреступлениями – это профилактическая работа, – отметил полковник юстиции.

Александр Зиновьев также ответил на вопросы собравшихся. Участники мероприятий отметили, что полученная информация поможет в дальнейшей работе, направленной на предупреждение данного вида преступлений, в том числе в подведомственных учреждениях и в рамках взаимодействия с институтами гражданского общества.

 

24 ноябрь 11:00 | : Политика

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