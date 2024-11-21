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Администрация Приморского округа получила нагоняй от прокуратуры

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения законодательства при формировании, финансовом обеспечении муниципальных заданий в структурных подразделениях администрации Приморского муниципального округа Архангельской области выявлены нарушения бюджетного законодательства.

Установлено, что муниципальные задания учреждений культуры и спорта, подведомственных администрации Приморского муниципального округа области, в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации сформированы в отсутствие доведенных лимитов бюджетных средств, утвержденных нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.

В отношении нарушивших требования бюджетного законодательства должностных лиц межрайонной прокуратурой возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания).

По результатам рассмотрения дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 40 тыс. рублей, которые оплачены.

12 ноябрь 09:20 | : Скандалы

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