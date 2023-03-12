В Онеге хулиганы напали на активного общественника

Мировым судьей судебного участка № 1 Онежского судебного района Архангельской области 23-летний и 30-летний жители г. Онега признаны виновными по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга).

Установлено, что подсудимые из личной неприязни к потерпевшему, поскольку ранее он во исполнение общественного долга, направленного на пресечение административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сделал им замечание и сопроводил одного из них к сотруднику полиции, желая отомстить, совместно избили мужчину, отчего последнему причинен легкий вред здоровью.

23-летний подсудимый вину в совершении преступления не признал, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений с ранее совершенным преступлением окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

30-летний подсудимый вину в совершении преступления признал частично, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с последующей заменой наказания на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.