Житель Архангельска неудачно попробовал себя в роли наркокурьера

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что он в сентябре 2022 года в связи с финансовыми трудностями нашел объявление с предложением хорошего заработка при устройстве в качестве «курьера» в интернет-магазин по продаже наркотиков и приступил к указанной преступной деятельности.

В период с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый на автомобиле трижды доставлял наркотики на территорию Архангельской области для их последующего сбыта, в том числе из Московской и Ярославской областей.

При перевозке очередной партии наркотических средств массой более 2,9 кг. он был задержан на территории Вельского района Архангельской области. В ходе обыска в квартире по месту проживания обвиняемого обнаружены ранее доставленные в г. Архангельск наркотики. Запрещенные вещества, розничная стоимость которых на «черном рынке» оценивается в 7,5 млн. руб., изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.