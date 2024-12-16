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В Вилегодском округе вынесли приговор обидчикам патруля ГИБДД

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными двух 32-летних и 46-летнего жителей по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Установлено, что подсудимые в состоянии алкогольного опьянения ночью 9 июня 2024 года подошли к патрульной машине сотрудников Госавтоинспекции, в которой происходило разбирательство с сожительницей одного из них на предмет нарушения ею правил дорожного движения, и стали выражать свое несогласие относительно действий представителей власти.

В ответ на замечания по поводу их агрессивного поведения и недопустимости воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции злоумышленники стали наносить удары по телу и оскорблять полицейских нецензурной бранью.

Двое обвиняемых свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признали.

Подсудимым, признанным виновными в двух составах преступлений, назначено наказание – в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей и 1 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Третьему подсудимому, признанному виновным только в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, – в виде  штрафа в размере 78 тыс. рублей.

02 декабрь 11:09 | : Происшествия

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