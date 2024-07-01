Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Вилегодского района напали на сотрудника ГАИ в конфликте из-за женщины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Вилегодского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 9 июня 2024 года ночью в поселке Фоминский Вилегодского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Во время проведения разбирательства с женщиной - водителем к патрульной машине подошли трое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из которых являлся сожителем указанной женщины. Подозреваемые на замечания по поводу их агрессивного поведения и недопустимости воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции не реагировали, оскорбляли представителя власти, хватали за форменное обмундирование одного из них. Противоправные действия нападавших были пресечены, они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

20 август 15:01 | : Происшествия

Главные новости


"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья
Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (218)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20