Жители Вилегодского района напали на сотрудника ГАИ в конфликте из-за женщины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Вилегодского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 9 июня 2024 года ночью в поселке Фоминский Вилегодского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Во время проведения разбирательства с женщиной - водителем к патрульной машине подошли трое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из которых являлся сожителем указанной женщины. Подозреваемые на замечания по поводу их агрессивного поведения и недопустимости воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции не реагировали, оскорбляли представителя власти, хватали за форменное обмундирование одного из них. Противоправные действия нападавших были пресечены, они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.