При тушении пожара на улице Дрейера погиб огнеборец

30 ноября 2024 года ночью в квартире деревянного двухэтажного дома на улице Дрейера в городе Архангельске в результате возгорания телевизора произошел пожар. Жильцы самостоятельно покинули квартиру и позвонили в единую диспетчерскую службу. Во время тушения возгорания в указанной квартире погиб 44-летний пожарный.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти пожарного и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний.