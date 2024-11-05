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При тушении пожара на улице Дрейера погиб огнеборец

30 ноября 2024 года ночью в квартире деревянного двухэтажного дома на улице Дрейера в городе Архангельске в результате возгорания телевизора произошел пожар. Жильцы самостоятельно покинули квартиру и позвонили в единую диспетчерскую службу. Во время тушения возгорания в указанной квартире  погиб 44-летний пожарный.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти пожарного и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. 

30 ноябрь 11:40 | : Происшествия

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