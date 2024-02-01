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Возраст - не помеха. В Лешуконском в огне пожара погибли два любящих сердца

30 сентября 2024 года вечером в квартире деревянного дома в селе Лешуконское произошел пожар. Очаг возгорания находился внутри квартиры. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 68-летней матери собственника квартиры и 40-летнего сожителя последней. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания- неисправность электроплиты в квартире погибших.  

По каждому факту гибели людей в результате бытовых пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

 

01 октябрь 08:56 | : Происшествия

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