Житель Архангельска неудачно попробовал себя в роди наркодилера

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 27-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый договорился с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории областного центра. Реализуя преступный умысел, 28 мая 2024 года он забрал из тайника оптовую партию синтетического наркотика массой не менее 40,12 грамма, который планировал расфасовать и разложить по тайникам. Его противоправные действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г.Архангельску, которые изъяли наркотическое средство.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).