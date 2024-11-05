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В Архангельске задержали сладкую парочку наркоторговцев

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску в торговом центре, расположенном на улице Иоанна Кронштадтского, задержаны мужчина и женщина 1998 и 1988 годов рождения, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины из кармана куртки 14 свертков с неизвестным порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования, проведенного специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД установлено, что изъятое является синтетическими наркотиками.

По имеющимся данным, злоумышленники планировали сбыть запрещенные вещества на территории областного центра путем оборудования тайников с закладками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие.


 

27 ноябрь 13:21 | : Происшествия

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