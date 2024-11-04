Жизни двух человек унесли пожары в поморской глубинке

23 ноября 2024 года утром в частном деревянном доме в селе Лешуконское произошло возгорание. После тушения пожара обнаружено тело 34-летнего хозяина жилища. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неисправности электроплиты.

24 ноября 2024 года днем в поселке Пинега произошло возгорание в хозяйственной бытовке индивидуального предпринимателя. От отравления продуктами горения погибла 47-летняя местная жительница, которая работала сторожем. Есть основания полагать, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем погибшей при курении.

По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.



