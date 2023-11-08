Прокуратура ведет проверку обстоятельств гибели трех жителей Поморья

29 декабря 2023 года ночью в частном деревянном доме в поселке Пертоминск произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 59-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неисправности печного отопления в доме.

1 января 2024 года вечером произошло возгорание в квартире кирпичного многоквартирного дома в поселке Березник. После вскрытия входной двери обнаружены тела 64-летней женщины и 67-летнего мужчины с признаками отравления продуктами горения. Очаг возгорания находился на диване в квартире. Одна из рассматриваемых версий- неосторожное обращение с огнем погибших сожителей.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.