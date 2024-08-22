Вельский отец на побои от сына ответил ударом кастрюли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в один из дней с 14 по 17 сентября 2024 года по месту жительства в частном доме в деревне Шиловская Вельского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта и возникших неприязненных отношений, нанес удары руками, ногами и кастрюлей по голове и телу 46-летнему сыну. Пострадавший остался жив благодаря оказанной медицинской помощи. С черепно-мозговой травмой он санавиацией госпитализирован в больницу областного центра.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что разозлился на сына, который отказался помогать ему по дому, и избил его. В содеянном раскаивается.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.