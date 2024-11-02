В конце прошлой недели в Поморье гибли мужики

15 ноября 2024 года при проверке сетей на Белом море утонул 67-летний житель города Северодвинска.

В ночь на 17 ноября 2024 года с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома в городе Котласе, выпал 38-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По предварительным данным, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон, чтобы покурить, облокотился на раздвижные рамы и упал на землю вместе с ними.

17 ноября 2024 года вечером в селе Вознесенское Верхнетоемского района при разборе бесхозного деревянного сарая под завалами погиб 41-летний местный житель.

По данным фактам региональными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводятся процессуальные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей. Среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.