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В четверг вечером мужчины Коряжмы один за другим выпадали из окон

Вчера вечером из окна, расположенного в подъезде дома на проспекте Ленина в городе Коряжме, выпал 34-летний мужчина. По предварительным данным, погибший, находясь в состоянии опьянения, не смог найти ключи от квартиры и решил попасть домой через окно в подъезде. 

В это же время из окна квартиры, расположенной на улице Архангельская в городе Коряжме, выпал 44-летний мужчина. От полученных в результате падения травм пострадавший скончался в медицинском учреждении. Есть основания полагать, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, выпал из окна по собственной неосторожности.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причину смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей, при этом среди погибших чаще всего оказываются лица, находившиеся в состоянии опьянения. 

 

 

27 сентябрь 10:44 | : Происшествия

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