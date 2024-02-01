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Пьянство на воде стоило жителю Северодвинска жизни

30 мая 2024 года днем в реке Вага в деревне Нюнежская Шенкурского района при передвижении на ПВХ лодке с мотором упал за борт и утонул 61-летний житель города Северодвинска, который приехал на отдых к родственникам. По предварительным данным, погибший передвигался на лодке находясь в состоянии алкогольного опьянения и без спасательного жилета. Тело извлечено из воды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

 

04 июнь 09:01 | : Происшествия

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