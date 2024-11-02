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Архангельский конфликт из-за парковочного места закончился случайным убийством

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 7 марта 2023 года вечером на улице Стрелковая в городе Архангельске осужденный в ходе конфликта с ранее незнакомым мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, который в грубой форме требовал убрать автомобиль со стоянки, оттолкнул его от себя руками. Мужчина не удержался на ногах, потерял равновесие и упал с высоты собственного роста, ударившись головой о поверхность дорожного покрытия. В результате неосторожных действий обвиняемого потерпевший получил тупую травму головы, от которой скончался спустя три недели в медицинском учреждении.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант дела пояснил следователю, что в целях самообороны оттолкнул от себя нетрезвого потерпевшего, спровоцировавшего конфликт.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

15 ноябрь 10:59 | : Происшествия

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