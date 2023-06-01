Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Каргополя за пьяную драку у бара получил 8 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю города Каргополя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 июня 2022 года  на улице в городе Каргополе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками и ногами по голове и телу 23-летнему местному жителю. Через непродолжительное время пострадавший скончался на улице от тупой закрытой травмы головы, полученной в результате избиения. 

 В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что ночью вместе с другом- охранником вернулся в бар, в котором оба работали, так как им сообщили о противоправных действиях одного из посетителей. Охранник вывел на улицу нетрезвого посетителя, между ними произошла потасовка, в ходе которой осужденный и потерпевший нанесли другу обоюдные удары руками. Через некоторое время посетитель бара упал на спину.

 Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. 

(фото с https://sosnovosti.ru/19254-v-sosnovskom-rajona-ssora-zakonchilas-ubijstvom/)  

02 август 09:12 | : Происшествия

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (28)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20