Житель Каргополя за пьяную драку у бара получил 8 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю города Каргополя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 июня 2022 года на улице в городе Каргополе осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками и ногами по голове и телу 23-летнему местному жителю. Через непродолжительное время пострадавший скончался на улице от тупой закрытой травмы головы, полученной в результате избиения.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что ночью вместе с другом- охранником вернулся в бар, в котором оба работали, так как им сообщили о противоправных действиях одного из посетителей. Охранник вывел на улицу нетрезвого посетителя, между ними произошла потасовка, в ходе которой осужденный и потерпевший нанесли другу обоюдные удары руками. Через некоторое время посетитель бара упал на спину.

Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.