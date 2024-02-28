Житель Коряжмы обчистил квартиру пьяного дружка

В отдел полиции по городу Коряжме с заявлением о краже обратился мужчина 1959 года рождения. Он рассказал, что из его квартиры, расположенной на улице Космонавтов, было похищено 50 тысяч рублей. Общаясь со стражами порядка, заявитель рассказал, что несколько дней употреблял спиртное с малознакомым мужчиной, которого знал только по имени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Со слов задержанного, он видел, откуда потерпевший брал деньги на алкоголь. Дождавшись, когда хозяин квартиры уснет, он открыл шкаф и забрал наличные.

Большую часть похищенных денег злоумышленник потратил на собственные нужды и погашение долгов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Часть похищенных денежных средств изъята сотрудниками полиции и вскоре будет возвращена владельцу.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам не приглашать в свой дом посторонних и малознакомых людей, так как велика вероятность, что они приходят в гости с корыстными целями, в том числе направленными на хищение вашего имущества.