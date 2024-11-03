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Проезжая по Поморью, дальнобойщик присвоил забытый в туалете айфон

Гаджет был обнаружен сотрудниками полиции в Свердловской области.

Заявление о хищении сотового телефона стоимостью 25 тысяч рублей из помещения автозаправочной станции, расположенной вблизи поселка Березник, поступило в ОМВД России «Виноградовское» в конце июля 2024 года.

По словам 68-летней потерпевшей, они с мужем ехали из Архангельска в Череповец и останавливались на АЗС. Добравшись до Вельска, женщина неожиданно обнаружила отсутствие телефона. Поняв, что оставила его на автозаправочной станции, они вернулись обратно. Не найдя гаджет, пенсионерка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления – 34-летний житель Свердловской области.

По имеющейся информации, злоумышленник работает дальнобойщиком. Находясь в очередном рейсе и проезжая Виноградовский округ, он остановился на АЗС, где увидел оставленный на полке в уборной комнате телефон. Подозреваемый забрал его, а, вернувшись на малую родину, подарил супруге.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенный телефон изъят и в скором времени будет возвращен владелице.

 

05 ноябрь 13:11 | : Происшествия

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