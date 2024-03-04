Юноша из Архангельска запустил руку в чужой банковский счет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Следствием установлено, что 25 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый на остановке общественного транспорта в областном центре нашел утерянный местным жителем мобильный телефон. Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, обвиняемый осуществил операцию по переводу денежных средств в размере 12400 рублей на банковский счет знакомой, не осведомлённой о его преступных намерениях, которая перевела их обвиняемому.

Несовершеннолетний подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что похищенные денежные средства потратил наличные нужды. В содеянном раскаивается, возместил причиненный потерпевшему ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.