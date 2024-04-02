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В Вельске мужчина поднял с земли пятитысячную купюру и может сесть на два года

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Вельскому району поступило заявление от мужчины 1957 года рождения. Со слов потерпевшего, находясь на заправочной станции, расположенной на улице Дзержинского, у него из кармана выпала пятитысячная купюра. Пропажу мужчина обнаружил позднее, когда решил пересчитать наличные.

Стражами порядка были просмотрены записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как стоящий за заявителем мужчина, дождавшись своей очереди, подходит к кассе, где поднимает с земли купюру и кладет ее к себе в карман, после чего уходит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 41-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенная денежная купюра изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцу.

29 апрель 11:02 | : Происшествия

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