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В Котласе произошла кроваво-алкогольная драма

16 февраля 2023 года вечером на улице Ульянова в поселке Вычегодский города Котласа обнаружено тело 38-летнего местного жителя. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний знакомый потерпевшего.

При допросе подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков в гостях у потерпевшего между ними произошла ссора, так как он не хотел, чтобы хозяин жилища в нетрезвом состоянии выходил на улицу. В ходе конфликта он ударил того рукой по лицу, но потерпевший его не послушался и вышел на улицу, где в последующем упал. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом  Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

13 март 08:54 | : Происшествия

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