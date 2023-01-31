В Котласе произошла кроваво-алкогольная драма

16 февраля 2023 года вечером на улице Ульянова в поселке Вычегодский города Котласа обнаружено тело 38-летнего местного жителя. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний знакомый потерпевшего.

При допросе подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков в гостях у потерпевшего между ними произошла ссора, так как он не хотел, чтобы хозяин жилища в нетрезвом состоянии выходил на улицу. В ходе конфликта он ударил того рукой по лицу, но потерпевший его не послушался и вышел на улицу, где в последующем упал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.