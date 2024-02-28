Пожилой хулиган из Онеги насмерть забил собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за хулиганство 57-летнего жителя города Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 8 апреля 2024 года утром в квартире дома в городе Онеге в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удары руками по голове и телу 61-летнему потерпевшему. Через непродолжительное время от полученной травмы головы пострадавший скончался на месте преступления. Его тело обнаружил участковый уполномоченный полиции, прибывший по вызову соседей на драку.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Он сделал замечание хозяину жилища, что тот ему не наливает. Потерпевший его оскорбил и ударил, поэтому он тоже применил к нему физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.