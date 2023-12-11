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В Архангельске задержан похититель дорогих ноутбуков

Накануне в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от сотрудника магазина бытовой техники, расположенного на улице Лахтинское шоссе в поселке Лесная речка. Заявитель рассказал, что в период с 26 по 28 ноября неизвестный похитил из торгового зала два игровых ноутбука. Сумма ущерба составила порядка 170 тысяч рублей.

Во всех случаях один и тот же мужчина заходил в торговый зал, брал интересующую его продукцию и, не оплачивая товар, уходил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий 37-летний архангелогородец.

По имеющейся информации, похищенные ноутбуки злоумышленник успел продать.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

10 январь 10:24 | : Происшествия

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