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В Поморье нетрезвый гражданин грабил незакрытые автомобили

В дежурную часть ОМВД России по Вельскому району поступило два заявления от местных жителей о краже из автомобилей. В первом случае из машины марки Lifan, припаркованной около дома по улице Революционной, похитили пять тысяч рублей, во втором – из автомобиля Renault пропали видеорегистратор, инструменты и другие личные вещи. Оба транспортных средства были оставлены не запертыми.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

По информации оперативников, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник гулял по улице, где увидел несколько не запертых автомобилей. Забрав из салона машин ценное имущество и деньги, он скрылся с места преступления.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и вскоре будет возвращено владельцам.

26 июнь 16:39 | : Происшествия

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