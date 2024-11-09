Пьяненький водитель из Холмогор нарвался на честных дорожных полицейских

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя дер. Оладовская, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки).

По версии следствия ночью 08.09.2024 с целью проверки документов инспекторами Госавтоинспекции в дер. Хомяковская был остановлен автомобиль марки «Hyundai Elantra» под управлением обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения и от медицинского освидетельствования отказался.

С целью избежания ответственности, а также лишения права управления транспортными средствами обвиняемый неоднократно предлагал сотрудникам Госавтоинспекции за вознаграждение изменить квалификацию совершенного им административного правонарушения и привлечь его за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.

В подтверждение своих намерений злоумышленник с помощью своего телефона произвел банковские операции между своими счетами с целью подготовки для перевода 20 000 рублей на банковские счета сотрудников Госавтоинспекции, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку полицейские отказались сообщить сведения о своих банковских счетах.

Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.