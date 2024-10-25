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Пьяные покатушки в поселке Талаги закончились двумя смертями

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Установлено, что 11.09.2024 обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, предложил своей знакомой покататься на её автомобиле «Рено Каптюр», на что она согласилась. Составить компанию он также предложил еще двум своим знакомым – женщине и мужчине, которые сели на заднее сиденье автомобиля.

Двигаясь по одной из улиц в п. Талаги Приморского муниципального округа с превышением разрешенной скорости, водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и последующее опрокидывание автомобиля. Находившиеся на заднем сиденье мужчина от полученных травм погиб на месте, а женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где скончалась через непродолжительное время.

Обвиняемый и хозяйка автомобиля изначально сообщили правоохранительным органам о том, что за рулем транспортного средства находился погибший. Благодаря правильно избранной тактике и оперативности при проведении следственных действий сотрудникам полиции удалось опровергнуть их показания.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Санкцией ч. 6 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд                                         Архангельской области для рассмотрения по существу.

25 октябрь 10:39 | : Происшествия

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