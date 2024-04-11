Архангельская мать променяла интересы своих детей на наркотики

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Архангельска, обвиняемой по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере и незаконный сбыт наркотического средства).

Установлено, что 28-летняя наркозависимая мать двоих детей, которые в настоящее время находятся в детской больнице, для возможности постоянного получения запрещенных веществ устроилась в интернет-магазин по продаже наркотиков. За данную работу женщина получала наркотические средства для собственного употребления.

Получив очередную дозу, частью наркотического средства женщина поделилась со своим знакомым, после чего оба были задержаны, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемая признала полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемой, относится к категории тяжких преступлений, за совершение которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.