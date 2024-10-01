Полиция ищет свидетелей наезда на девушку на ул. Р. Шаниной в середине октября

13 октября 2023 года с 9 до 9.10 у дома № 3 по ул. Розы Шаниной мужчина, управляя автомобилем «Toyota Hilux», допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Надзорным ведомством материал передан из органов МВД в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Следственные органы обращаются к гражданам, которые были очевидцами указанного ДТП или располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, обратиться к следователю отдела по расследованию особо важных дел Ананьину Дмитрию Альбертовичу по номеру телефона 8 9182) 64-38-29 либо к дежурному по следственному управлению: 8-921-819-92-13. Конфиденциальность гарантирована.