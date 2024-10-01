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Полиция ищет свидетелей наезда на девушку на ул. Р. Шаниной в середине октября

13 октября 2023 года с 9 до 9.10 у дома № 3 по ул. Розы Шаниной мужчина, управляя автомобилем «Toyota Hilux», допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

 Надзорным ведомством материал передан из органов МВД в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

 Следственные органы обращаются к гражданам, которые были очевидцами указанного ДТП или располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, обратиться к следователю отдела по расследованию особо важных дел Ананьину Дмитрию Альбертовичу по номеру телефона 8 9182) 64-38-29 либо к дежурному по следственному управлению: 8-921-819-92-13. Конфиденциальность гарантирована.

 

31 октябрь 09:10 | : Происшествия

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