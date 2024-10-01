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Студент из Шенкурска украл у архангельских преподавателей ноутбук

Заявление о пропаже компьютерной техники поступило в полицию Архангельска в апреле 2024 года.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции студент этого учебного заведения – 17-летний уроженец Шенкурского района.

По имеющейся информации, молодой человек хотел купить себе новый телефон. Посещая занятия, он заметил, что преподаватели используют в своей деятельности несколько ноутбуков, которые на ночь оставляют в аудиториях. Выбрав удобный момент, он взял один из них, спрятал в сумку и вынес из здания.

Похищенную технику юноша реализовал через сайт по продаже вещей из рук в руки, а на вырученные деньги приобрел телефон.

Покупатель был установлен стражами порядка, ноутбук изъят и возвращен сотрудникам учебного заведения.

Ведется дознание.

 

29 октябрь 15:42 | : Происшествия

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