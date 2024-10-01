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Дама из Архангельска вторично пыталась войти в наркобизнес

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску в подъезде одного из домов по улице Гайдара по подозрению в совершении наркопреступления была задержана 31-летняя местная жительница.

При проведении личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у женщины пакет с порошком белого цвета. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Стоит отметить, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на сбыт запрещенных веществ. Судом ей был вынесен обвинительный приговор с отсрочкой наказания на 5 лет в связи с рождением ребенка. Несмотря на это злоумышленница вновь совершила преступление. В настоящее время решением суда она заключена под стражу.


28 октябрь 15:21 | : Происшествия

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