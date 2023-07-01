Юный житель Холмогор начал взрослую жизнь с разбоя и вымогательства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Следствием установлено, что 21 апреля 2023 года днем в селе Емецк несовершеннолетний обвиняемый подошел к 13-летнему юноше, которому высказал претензию, что тот якобы сломал руку первокласснику. С целью принуждения потерпевшего к передаче ему денежных средств, применил к подростку физическую силу, нанес удары рукой по голове и телу, причинив перелом руки, который оценивается как тяжкий вред здоровью. Через некоторое время он снова встретился с потерпевшим и потребовал передать ему 3 тысячи рублей, угрожая вновь применить к нему насилие. Опасаясь угроз, малолетний перевел на банковскую карту обвиняемого 1450 рублей и пообещал позже отдать недостающую сумму. Потерпевший рассказал отцу об обстоятельствах перевода денежных средств, после чего мужчина обратился с заявлением в органы полиции.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что подруга мамы попросила его поговорить с подростком, который обидел ее сына-первоклассника. Зная, что первоклассник по собственной неосторожности сломал руку, решил использовать этот предлог, чтобы в процессе выяснения отношений получить с обидчика денежные средства. В содеянном раскаивается, деньги вернул потерпевшему.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.