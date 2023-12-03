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В Коряжме негостеприимный хозяин устроил поножовщину

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 23 октября 2023 года вечером в общем коридоре коммунальной квартиры в городе Коряжме подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений, нанес не менее 4 ударов ножом в область подбородка и голени 41-летнему знакомому. Пострадавший остался жив благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что по месту проживания отмечал день рождения. Один из гостей вел себя вызывающе, поэтому между ними произошел словесный конфликт, который в общем коридоре перерос в драку. Разозлившись на гостя, он нанес тому несколько ударов ножом, затем их разняли знакомые и вызвали скорую медицинскую помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

19 декабрь 08:46 | : Происшествия

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