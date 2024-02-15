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Архангелогородка захотела стать красивой и обворовала аптеку

В полицию Архангельска обратилась фармацевт одной из городских аптек. Она сообщила, что неизвестная женщина похитила из торгового зала несколько наименований косметической продукции.

Действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Отсмотрев записи, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась нигде не работающая жительница Исакогорского округа, которая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. Женщина была доставлена в отдел полиции.

По имеющейся информации, пока фармацевт консультировала мужчину-покупателя, злоумышленница подошла к стенду с косметической продукцией, скинула тюбики в пакет и выбежала из аптеки. Работник аптеки попыталась остановить женщину, но не смогла и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

 

18 март 15:04 | : Происшествия

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