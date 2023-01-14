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В Коношском районе при пожаре погибла чета пенсионеров

Сегодня ночью в частном деревянном доме в поселке Подюга Коношского района произошел пожар. Очаг возгорания находился внутри дома. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела сожителей в возрасте 76 и 77 лет. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания- замыкание электропроводки. 

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий,  связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому  факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких. 

09 февраль 11:57 | : Происшествия

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