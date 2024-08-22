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Хронический алководитель из Архангельска отправляется в колонию

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 23.07.2024, которым 29-летний житель Архангельска осужден за два преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Он признан виновным в том, что дважды 26.08.2023 и 27.12.2023, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, управлял на территории г. Архангельска автомашиной, при этом в первом случае предпринял попытку скрыться от сотрудников ГИБДД.

Приговором осужденному назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 6 лет.

Ранее по приговору того же суда виновный уже отбывал лишение свободы за совершение аналогичного преступления, освободившись условно-досрочно 22.03.2023.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставила без удовлетворения.

(фото с https://www.drive2.ru) 

20 сентябрь 09:12 | : Происшествия

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