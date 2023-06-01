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Крутой вельчанин оказал активное сопротивление расгвардейцам и отсидит за это

Вступил в законную силу приговор Вельского районного суда от 22.03.2023 в отношении 33-летнего жителя Вельского района, который признан виновным по ч. 2 ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ), а также по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).     

Установлено, что виновный, являясь осужденным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 14.10.2022 в ночное время в аналогичном состоянии управлял автомашиной в дер.Никифорово Вельского района области, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд автомашины в кювет.

Желая избежать установленной законом ответственности, в целях противодействия законным требованиям сотрудников полиции и войск национальной гвардии и применения к ним насилия в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, проигнорировал их требования остановиться и совершил наезд на служебную автомашину с находящимся в ней сотрудником войск национальной гвардии и протащил ее 10 метров по автодороге, повредив автомашину и причинив указанному сотруднику телесные повреждения. 

После этого попытался осуществить наезд на служебную автомашину сотрудника полиции, однако последнему удалось избежать столкновения путем съезда на обочину. 

          Осужденному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 6 месяцев.

          Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.

 

20 июль 11:52 | : Происшествия

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