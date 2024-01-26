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В Архангельске произошла семейная разборка с активным участием табуретки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, 10 марта 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях на улице Тимме в городе Архангельске, в ходе конфликта нанес удары руками и табуретом по голове и телу 35-летнему хозяину жилища и скрылся с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. С тяжелой травмой головы и грудной клетки он госпитализирован в больницу.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с сожительницей приехал в гости к сестре последней. В процессе совместного употребления спиртных напитков он вспомнил, что в ходе телефонного разговора сестра сожительницы ему сообщила, что ее ударил сожитель. В порыве гнева он применил физическую силу к хозяину жилища.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет следственный отдел по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

12 март 09:00 | : Происшествия

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