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В Лешуконском нейтрализован нетрезвый водитель снегохода

Вечером 18 февраля в ходе патрулирования села Лешуконское сотрудники ДПС заметили снегоход марки «Буран», передвигающийся по улице Мелоспольская. Стражи порядка предприняли попытку остановить транспортное средство. Водитель проигнорировал законные требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться, однако не справился с управлением и допустил опрокидывание снегохода, после чего был задержан.

Проведенное освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что злоумышленник лишен права управления транспортным средством и уже привлекался  к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения в конце января этого года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Снегоход был изъят и отправлен на штрафстоянку.

 

22 февраль 16:09 | : Происшествия

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