Житель поморской глубинки угорел в родном погребе

1 сентября 2024 года вечером в погребе частного дома, расположенного в деревне Великое Приморского района, обнаружен 40-летний мужчина в бессознательном состоянии. Прибывшие на место спасатели подняли мужчину наверх. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли. Мужчина скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, мужчина сушил помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравился угарным газом.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.