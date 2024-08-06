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Житель поморской глубинки угорел в родном погребе

1 сентября 2024 года вечером в погребе частного дома, расположенного в деревне Великое Приморского района, обнаружен 40-летний мужчина в бессознательном состоянии. Прибывшие на место спасатели подняли мужчину наверх. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли. Мужчина скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, мужчина сушил помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравился угарным газом. 

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

(фото с https://vk.com) 

17 сентябрь 08:23 | : Происшествия

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