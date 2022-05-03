Предварительная версия смерти пенсионера в родном погребе - угорел

9 августа 2022 года днем в погребе, расположенном в поселке Уемский Приморского района, обнаружен труп 66-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной версии, мужчина сушил помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравился угарным газом.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.