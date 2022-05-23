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Еще одна жертва родного погреба обнаружена в Приморском районе

28 августа 2022 года днем в погребе частного дома, расположенного в деревне Опорно-опытный пункт Приморского района, обнаружено тело 33-летнего мужчины. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, мужчина сушил помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравился угарным газом.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 

29 август 09:58 | : Происшествия

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