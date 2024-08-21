Северодвинская кухня стала полем смертного боя зятя с тестем

3 сентября 2024 года утром в квартире дома на улице Карла Маркса в городе Северодвинске обнаружено тело 62-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями и ножевыми ранениями в области живота и грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 25-летний зять потерпевшего.

При допросе подозреваемый пояснил следователю, что в ходе разговора с тестем последний отказал ему в предоставлении своей банковской карты. В ответ на это задержанный нанес мужчине подручными предметами множественные удары по различным частям тела, в том числе проникающие ранения в живот и грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался на месте. О случившемся нападавший сообщил своей матери, которая вызвала сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.