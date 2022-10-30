В Северодвинске произошла бытовая ссора со смертельным исходом

7 декабря 2022 года утром в квартире дома по улице Карла Маркса в городе Северодвинске обнаружено тело 47-летнего местного жителя с ранами головы и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в убийстве задержан 43-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что так как не имеет постоянного места жительства, то проживал у потерпевшего, между ними иногда происходили конфликты на бытовой почве. 6 декабря 2022 года вечером вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки и между ними произошла бытовая ссора. Увидев в руках у хозяина жилища ножницы, он вооружился молотком и нанёс им удары по голове и телу потерпевшего, после чего покинул жилище. Утром позвонил в службу «112» и сообщил, что обнаружил тело убитого.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.