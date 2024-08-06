Банальное убийство раскрыто в Красноборске

3 сентября 2024 года вечером в ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» в селе Красноборск обнаружено тело 23-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и верхних конечностей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 21-летний знакомый потерпевшего.

При допросе подозреваемый пояснил следователю, что в ходе произошедшей словесной ссоры и возникшего конфликта он нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был обнаружен проходящими гражданами и доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.