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Бывший глава Плесецка в ожидании суда продолжает хранить молчание

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Плесецкое». Он обвиняется по ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой муниципального образования).

По версии следствия  бывший глава органа местного самоуправления  в июне 2014 года в ходе осмотра построенного 20-ти квартирного жилого дома  в поселке Плесецк не осуществил проверку его соответствия установленным в разрешении на строительство требованиям и градостроительном плане земельного участка. 

Кроме того, обвиняемый не отразил в акте осмотра построенного объекта капитального строительства отклонения результатов выполненных работ от требований проектной документации, подписал разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию, после чего приобрел у застройщика в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» в собственность МО «Плесецкое» шесть  квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Администрацией МО «Плесецкий муниципальный район», неосведомленной о преступных действиях обвиняемого, разрешившего ввод дома в эксплуатацию при незавершенных строительных работах, также приобретены у застройщика четыре квартиры в данном доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате преступных действий бывшего главы бюджету района причинен ущерб в размере свыше 14 млн.рублей,  а также нарушены конституционные права и законные интересы граждан на получение качественного жилья.

Также обвиняемый в интересах знакомого индивидуального предпринимателя не принял мер по своевременному предъявлению исполнительного листа в отдел судебных приставов о сносе незаконной пристройки к зданию торгового центра, который тот построил.

Кроме того, бывший глава в 2021 году,  с целью оказания содействия своим знакомым заключил три договора купли-продажи земельных участков по заведомо заниженной цене, причинив ущерб муниципальному образованию в размере свыше 5 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. 

Обвиняемый отказался выражать отношение к предъявленному обвинению.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

30 июнь 11:52 | : Скандалы

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