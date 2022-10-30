Экс-глава Североонежска расплатится деньгами за приемку негодных квартир

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего главу МО «Североонежское» виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления).
Установлено, что подсудимый, являясь главой администрации МО «Североонежское» выдал незаконное разрешение о вводе в эксплуатацию 20-квартирного жилого дома в поселке Североонежск, не отвечающего требованиям строительных норм и правил, а после принял квартиры в данном доме в муниципальную собственность. После чего издал постановление о предоставлении квартир гражданам при переселении из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, незаконные действия главы повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 19 граждан.
Кроме того, по делу установлено, что администрацией муниципального образования не исполнена обязанность произвести необходимый ремонт в квартире и предоставить ее в пригодном для проживания состоянии жительнице, относящейся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей. Вместо этого, должностными лицами муниципального образования по распоряжению главы принято решение о признании квартиры непригодной для проживания. После изданного распоряжения уполномоченный орган исполнительной власти региона принял на себя обязательство о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения из специализированного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета.
Вину в совершении преступления подсудимый не признал.
Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.