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Экс-глава Североонежска расплатится деньгами за приемку негодных квартир

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего главу  МО «Североонежское»  виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления).

Установлено, что подсудимый, являясь главой администрации МО «Североонежское» выдал незаконное разрешение о вводе в эксплуатацию 20-квартирного жилого дома в поселке Североонежск, не отвечающего требованиям строительных норм и правил, а после принял квартиры в данном доме в муниципальную собственность. После чего издал постановление о предоставлении квартир  гражданам при переселении из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, незаконные действия главы повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 19 граждан.

Кроме того, по делу установлено, что администрацией муниципального образования не исполнена обязанность произвести необходимый ремонт в квартире и предоставить ее в пригодном для проживания состоянии жительнице, относящейся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей. Вместо этого, должностными лицами муниципального образования по распоряжению главы принято решение о признании квартиры непригодной для проживания. После изданного распоряжения уполномоченный орган исполнительной власти региона принял на себя обязательство о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения из специализированного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать  должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями  на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

29 ноябрь 12:52 | : Скандалы

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