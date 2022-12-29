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Жители Северодвинска украли земляка и вымогали у него деньги

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин  в возрасте от 20 лет до 51 года. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст. 126  УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) и п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).

Следствием установлено, что 21 апреля 2022 года в подъезде жилого дома в городе Северодвинске обвиняемые за обещанное вознаграждение за запугивание и наказание 22-летнего местного жителя, который якобы похитил наркотические средства, ударили его руками по голове, надели на голову мешок и против его воли посадил в салон автомобиля. Они перевезли потерпевшего в безлюдное место по проезду Запрудный в городе Северодвинске, где при помощи скотча привязали его к стволу дерева, лишив возможности передвижения, и нанесли удары руками, ногами и деревянной битой по голове и телу. Они требовали передачи им 25 тысяч рублей, при этом один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей. Через некоторое время пострадавший мужчина смог самостоятельно освободиться и обратиться за медицинской помощью. 

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину частично.

(фото с https://vladimir.bezformata.com/listnews/) 

06 февраль 08:52 | : Происшествия

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