В магазине Архангельска спор о культуре поведения закончился кровью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 28 июня 2024 года вечером в магазине на проспекте Московский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание о некультурном поведении от ранее незнакомого 36-летнего мужчины, попытался нанести тому множественные удары ножом в область головы, шеи и тела. Потерпевший оказал активное сопротивление, удерживая руки подозреваемого и отбиваясь от ударов, вследствие чего только один удар по ноге достиг цели. Благодаря оказанным сопротивлению и медицинской помощи пострадавший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.